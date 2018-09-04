Ливни и ураганный ветер принесет на Сахалин тайфун "Джеби"

Тайфун "Джеби", уже успевший испортить погоду в Приморском и Хабаровском краях, движется в сторону Сахалинской области.

По информации регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас тайфун проходит японские острова и движется к приморскому берегу Татарского пролива. 5 сентября он сместится на северо-запад, а в ночь на 6-е окажется над югом Хабаровского края.

В то же время "Джеби" начнет оказывать влияние и на Сахалин. Утром и днем 5 сентября на юге области пройдут сильные, а местами очень сильные дожди, ветер усилится до 25-30 метров в секунду. Возможны ураганные порывы до 38 метров в секунду. На юге Курильской гряды - сильный дождь, южный ветер до 23 метров в секунду, в порывах - до 32 метров в секунду.

После полудня погода испортится в центральных и северных районах, а на крайнем юге начнет постепенно улучшаться. Ливни и ветер стихнут 6 сентября после обеда.