На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Сегодня утром на территории Усть-Большерецкого района зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

"Сейсмособытие произошло в точке с координатами 52,8 северной широты, 156,82 восточной долготы, на глубине 251 километра", - рассказали спасателям в службе срочных донесений "Обнинск".

Эпицентр землетрясения находился в 25 километрах юго-западнее поселка Апача. Жители населенного пункта подземных толчков не ощутили и с сообщениями о происшествиях в диспетчерскую службу не обращались. Угроза цунами не объявлена.