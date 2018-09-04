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04.09.2018 04:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Текст: Дина Непомнящая

Сегодня утром на территории Усть-Большерецкого района зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

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"Сейсмособытие произошло в точке с координатами 52,8 северной широты, 156,82 восточной долготы, на глубине 251 километра", - рассказали спасателям в службе срочных донесений "Обнинск".

Эпицентр землетрясения находился в 25 километрах юго-западнее поселка Апача. Жители населенного пункта подземных толчков не ощутили и с сообщениями о происшествиях в диспетчерскую службу не обращались. Угроза цунами не объявлена.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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