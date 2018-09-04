Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за неполадок в шасси

Во вторник пассажирский Bombardier Dash 8-Q300, вылетевший из Якутска в поселок Черский Нижнеколымского района, вернулся в аэропорт вылета.

Во время набора высоты экипаж обнаружил, что не сработала сигнализация уборки створок шасси.

"Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. В 11:32 по местному времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

На борту авиакомпании "Якутия" находился 31 пассажир, а также три члена экипажа. При посадке никто не пострадал, отметили в пресс-службе перевозчика.

Выяснением причин инцидента занялась специальная комиссия. Рейс в Черский, судя по информации аэропорта Якутска, задержан.