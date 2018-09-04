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04.09.2018 08:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за неполадок в шасси

Текст: Владимир Таюрский

Во вторник пассажирский Bombardier Dash 8-Q300, вылетевший из Якутска в поселок Черский Нижнеколымского района, вернулся в аэропорт вылета.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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Во время набора высоты экипаж обнаружил, что не сработала сигнализация уборки створок шасси.

"Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. В 11:32 по местному времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

На борту авиакомпании "Якутия" находился 31 пассажир, а также три члена экипажа. При посадке никто не пострадал, отметили в пресс-службе перевозчика.

Выяснением причин инцидента занялась специальная комиссия. Рейс в Черский, судя по информации аэропорта Якутска, задержан.

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