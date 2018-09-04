В благовещенском шоу-театре подтвердили гибель только одного кота

Сотрудники шоу-театра "Котовасия" в Благовещенске опровергли информацию о 12 убитых котах. Как выяснилось, погиб только один усатый артист, остальные 11 животных пропали.

"Кошки жили в вольере на улице, он закрывается на замок. Утром 3 сентября завхоз увидела, что дверь взломана, мертвым был найден кот Денек. Ему 16 лет, он уже не выступал", - рассказала РИА Новости член родительского комитета театра Ольга Арсентьева.

Ранее представители регионального УМВД сообщали, что начали проверку информации об убийстве.

Сейчас правоохранительным органам предстоит продолжить работать по заявлению, которое подал в полицию театр.