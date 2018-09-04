По результатам мероприятий на внутреннем потребительском рынке в первом полугодии 2018 года должностными лицами Пермской таможни совместно с правоохранительными органами было выявлено и изъято 57 888 единиц контрафактной продукции.

Это поддельные этикетки для масла STIHL в количестве 10 тысяч штук, табачные изделия - 46 130, продукция легкой промышленности - 1758 единиц. Для сравнения: в первом полугодии 2017 года таможенные службы задержали 72 115 единиц контрафактной продукции.

Такое значительное снижение обусловлено тем, что в первом полугодии 2017 года в ходе совместных проверочных мероприятий с ГУ МВД России по Пермскому краю была выявлена крупная партия контрафактной алкогольной продукции в количестве 44 500 единиц. Также в ходе декларирования на Удмуртском таможенном посту было выявлено 23 192 единицы контрафактного товара (бутылка гафуровская Русская водка") - более половины всех изъятых контрафактных товаров.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, эти материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Тем временем

УФСБ России по Пермскому краю пресечена попытка ввоза в регион партии наркотических средств с целью ее дальнейшего сбыта. Из незаконного оборота изъято 25 граммов психотропного вещества МДМА. Житель Перми организовал незаконный бизнес, заказывая синтетический наркотик в интернете из Королевства Нидерланды. Доставка запрещенного вещества осуществлялась через почтовые отправления. Решением Свердловского районного суда Перми нарушитель признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.