В Саратове застройщика обвинили в организации преступного сообщества

Бизнесмена Алексея Абасова подозревают в обмане саратовцев, заключивших договора долевого строительства. Теперь его обвиняют также в организации преступного сообщества. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МВД по региону Сергей Полтанов.

Семерым саратовцам уже предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе, еще двое пока являются подозреваемыми.

Застройщика взяли под стражу еще в августе прошлого года. Тогда силовики задержали сразу пятерых руководителей строительных организаций по подозрению в мошенничестве. При этом на счету Абасова оказалось больше всего недостроенных домов - 12. По данным областного министерства строительства и ЖКХ, обманутыми дольщиками в них числятся 870 граждан.

Свои обязательства перед дольщиками бизнесмен в срок не выполнял и при этом умудрялся получать с помощью городских чиновников все новые земельные участки под строительство. Например, решением замглавы администрации Саратова ему выделили участки на территории бывшего аэродрома. Как теперь выясняется, строить жилье там было вообще нельзя из-за отсутствия коммуникаций. Кроме того многие квартиры в новостройках оформлялись на подставных лиц, которые оплачивали их ниже рыночной стоимости. Только в одном из домов на некую горожанку оказалось оформлено 83 квартиры.

В мае Абасов и его жена (она также одна из обвиняемых по делу) написали обращения в прокуратуру, где подробно раскрыли незаконные схемы выделения участков, в которых якобы были задействованы не только чиновники, но и сотрудники полиции и прокуратуры. Как заявили застройщики, всего они заплатили должностным лицам 150 миллионов рублей.

В прокуратуре Саратовской области "РГ" подтвердили, что по делу было задержано семь человек, двое из них находятся под стражей, остальные под домашним арестом.

- Что касается обращения Абасова и Черновой, по нему следователем было принято решение в отказе в возбуждении уголовного дела, но это решение отменено руководителем следственного отдела СК по Саратову, проводится дополнительная проверка, - сообщила старший помощник прокурора Саратовской области Татьяна Казаченко.