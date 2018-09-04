В Иркутске полиция изъяла шесть тонн поддельного алкоголя

Крупную партию суррогатного алкоголя накрыли сотрудники МВД и Росгвардии в Иркутске в ходе совместной операции по задержанию участников преступной группы, собиравшихся наводнить регион фальсификатом. Об этом сообщает ГУ МВД по области.

- В общей сложности в ходе обысков сотрудники полиции изъяли порядка 12 тысяч бутылок алкоголя различных наименований с поддельными федеральными марками. Общая стоимость изъятого алкоголя, образцы которого были направлены на исследование, составила более одного миллиона рублей, - рассказал представитель ГУ МВД по региону.

Партия фальсификата обнаружена в гаражном боксе на территории Куйбышевского района Иркутска. Организатором преступной группы, как полагают правоохранители, стал судимый 52-летний иркутянин. На него вышли после задержания владельца одной из местных торговых точек. Поддельную водку мужчина купил для реализации в своем магазине. Позднее полицейские нашли еще 240 бутылок суррогата у представителя одной из крупных торговых компаний города, занимавшейся поставками продуктов питания.

В общей сложности в ходе обысков сотрудники полиции изъяли более шесть тонн спиртосодержащей продукции

В отношении подозреваемых следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Сейчас полиция выясняет источники поставок и каналы сбыта поддельного алкоголя, имевшиеся у задержанных участников преступной группы.