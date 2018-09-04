В Дагестане задержан высокопоставленный чиновник

Сегодня в Махачкале задержан руководитель дагестанского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магамедрасул Омаров, сообщили "РГ" в правоохранительных структурах региона.

Причины задержания Омарова официально не сообщаются. По имеющейся информации, его обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств.

Как рассказали источники, в доме Омарова и на рабочем месте проходят обыски. В доме чиновника в гараже обнаружена целая коллекция эксклюзивных автомобилей.

В период с 2002 по 2011 год Омаров возглавлял "Дагестанавтодор". В апреле 2002 года на него возле офиса организации было совершено покушение. В результате нападения три человека погибло, четверо получили ранения. Сам Омаров не пострадал.