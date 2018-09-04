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04.09.2018 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР офицера полиции заподозрили в пытках задержанного

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии в отношении 34-летнего сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Офицера полиции подозревают в пытках электротоком местного жителя.

В Хабаровском крае полицейских обвинили в пытках подозреваемого

- В следственное управление поступило заявление 38-летнего жителя КЧР о пытках, примененных в отношении него сотрудниками полиции. По словам пострадавшего, его пытались склонить к даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению, а после того как он отказался, его стали пытать, в том числе и электрическим током, - сообщили в СК по Карачаево-Черкесии.

Согласно судебно-медицинскому обследованию, у потерпевшего выявлены поверхностная рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока, а также кровоподтеки левого глаза и на затылке.

В рамках расследования уголовного дела устанавливается круг свидетелей и проводятся оперативные мероприятия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Преступления правоохранителей
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