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04.09.2018 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове пособника боевиков приговорили к 12 годам колонии

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону огласили приговор Ахмету Балоеву, обвиняемому в снабжении боевиков продуктами питания и лекарствами. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: depositphotos.com
Установлена личность уничтоженного в Дагестане боевика

В сентябре 2012 года уроженец Ингушетии Ахмет Балоев, по версии следствия, добровольно вступил в бандгруппировку "Малгобекский сектор" - структурное подразделение террористической организации "Имарат Кавказ" (решением Верховного Суда РФ от 08.02.2010 года эта организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории страны). В задачи члена банды входило, оставаясь на виду, выполнять различные поручения боевиков, в том числе снабжать их продуктами питания.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда, на протяжении последующих пяти лет Балоев участвовал в деятельности этой террористической организации, неоднократно передавая скрывающимся членам бандгруппировки средства гигиены, продукты и бытовую технику. А еще он выполнял роль водителя, когда боевикам нужно было поменять место дислокации.

В 2016 году Балоев получил от руководителя структурного подразделения террорганизации, в которое он входил, реактивную противотанковую гранату РПГ-26 "Аглень", и спрятал ее дома, где боеприпас позже обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Задержали осужденного в 2017 году в ходе спецоперации в селе Пседах, когда несколько боевиков были ликвидированы, а их пособник попытался скрыться. Балоева поймали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

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