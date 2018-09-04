Калининградка напала с топором на фельдшера скорой помощи

Дознаватели полиции возбудили уголовное дело против 53-летней калининградки, угрожавшей топором приехавшему на вызов фельдшеру скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел 22 августа. Женщина вызвала к себе неотложку. Когда девушка-фельдшер вошла в квартиру, предполагаемая пациентка заперла дверь и с топором набросилась на медика.

По неофициальным данным, женщина, сообщившая диспетчеру "скорой" о своем сердечном приступе, угрозами требовала прислать за ней реанимобиль. Выпустила "заложницу" из квартиры она только после того, как коллеги фельдшера вызвали полицию.

Действия хозяйки квартиры квалифицированы по статье УК "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Она во всем призналась. Расследование продолжается.