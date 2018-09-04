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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как пристав прописал

Со счетов инвестора списали несуществующие долги по зарплате
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск №7659 (196)
Калининградский производитель соли стал жертвой ОПГ, участниками которой были судебные приставы. Со счетов компании списали 24 миллиона рублей в пользу фиктивных работников, предъявивших поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам. Возбуждено уголовное дело.
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Летом прошлого года, когда солезавод еще только строился, в Калининский районный отдел судебных приставов в Уфе обратились несколько граждан. Они предъявили документы, в соответствии с которыми каждому из них полагалась зарплата за четыре месяца 2017 года. Причем суммы были внушительными - калининградское предприятие якобы задолжало дельцам около двух миллионов рублей за каждый месяц "работы".

По словам инвестора, эти граждане вообще не состояли с компанией в трудовых отношениях. Более того, у калининградской фирмы никогда не было ни бизнес-интересов, ни имущества, ни представителей в Уфе. Но солезавод узнал о мошенничестве поздно - только после завершения транзакции.

Один из приставов признал вину. Однако вернуть похищенные деньги будет непросто

При этом бумаги, на основании которых инвестор лишился денег, появились в УФССП буквально ниоткуда. У документов не было почтовых конвертов и сопроводительных писем. Не поступали удостоверения комиссии по трудовым спорам и в канцелярию управления. Не было никаких отметок, что их вручили судебным приставам на руки.

По версии следствия, судебные приставы Калининского районного отдела сотрудничали с фиктивными работниками калининградского предприятия. Один из приставов признал вину. Однако вернуть похищенные деньги солезаводу будет непросто.

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По мнению управляющего партнера калининградской юридической фирмы Станислава Солнцева, на руку злоумышленникам сыграл целый ряд обстоятельств. Во-первых, удостоверения комиссии по трудовым спорам имеют такую же силу, что и исполнительные листы, выданные судом, - поясняет Станислав Солнцев. - Это правило открывает огромные возможности для злоупотреблений. Во-вторых, судебный пристав формально не должен проверять всю подноготную отношений должника и взыскателя. В-третьих, тот факт, что в отношении конкретных приставов возбуждено уголовное дело, не означает автоматом, что арбитражный суд постановит взыскать "украденные" деньги. Если приставы, подозреваемые в мошенничестве, будут признаны виновными, компания сможет лишь подать гражданский иск и попытаться вернуть похищенные средства за счет их имущества.

Впрочем, быть уверенным, что с вашим бизнесом такого не произойдет, к сожалению, нельзя. Удостоверения комиссии по трудовым спорам в последние годы граждане могут предъявлять напрямую в банки, и деньги оперативно списываются в их пользу. В этом случае поймать "лжеработников" еще сложнее.

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