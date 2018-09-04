Калининградский производитель соли стал жертвой ОПГ, участниками которой были судебные приставы. Со счетов компании списали 24 миллиона рублей в пользу фиктивных работников, предъявивших поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам. Возбуждено уголовное дело.

Летом прошлого года, когда солезавод еще только строился, в Калининский районный отдел судебных приставов в Уфе обратились несколько граждан. Они предъявили документы, в соответствии с которыми каждому из них полагалась зарплата за четыре месяца 2017 года. Причем суммы были внушительными - калининградское предприятие якобы задолжало дельцам около двух миллионов рублей за каждый месяц "работы".

По словам инвестора, эти граждане вообще не состояли с компанией в трудовых отношениях. Более того, у калининградской фирмы никогда не было ни бизнес-интересов, ни имущества, ни представителей в Уфе. Но солезавод узнал о мошенничестве поздно - только после завершения транзакции.

Один из приставов признал вину. Однако вернуть похищенные деньги будет непросто

При этом бумаги, на основании которых инвестор лишился денег, появились в УФССП буквально ниоткуда. У документов не было почтовых конвертов и сопроводительных писем. Не поступали удостоверения комиссии по трудовым спорам и в канцелярию управления. Не было никаких отметок, что их вручили судебным приставам на руки.

По версии следствия, судебные приставы Калининского районного отдела сотрудничали с фиктивными работниками калининградского предприятия. Один из приставов признал вину. Однако вернуть похищенные деньги солезаводу будет непросто.

По мнению управляющего партнера калининградской юридической фирмы Станислава Солнцева, на руку злоумышленникам сыграл целый ряд обстоятельств. Во-первых, удостоверения комиссии по трудовым спорам имеют такую же силу, что и исполнительные листы, выданные судом, - поясняет Станислав Солнцев. - Это правило открывает огромные возможности для злоупотреблений. Во-вторых, судебный пристав формально не должен проверять всю подноготную отношений должника и взыскателя. В-третьих, тот факт, что в отношении конкретных приставов возбуждено уголовное дело, не означает автоматом, что арбитражный суд постановит взыскать "украденные" деньги. Если приставы, подозреваемые в мошенничестве, будут признаны виновными, компания сможет лишь подать гражданский иск и попытаться вернуть похищенные средства за счет их имущества.

Впрочем, быть уверенным, что с вашим бизнесом такого не произойдет, к сожалению, нельзя. Удостоверения комиссии по трудовым спорам в последние годы граждане могут предъявлять напрямую в банки, и деньги оперативно списываются в их пользу. В этом случае поймать "лжеработников" еще сложнее.