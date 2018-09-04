В Петербурге девочка сломала бедро на батуте

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу займется расследованием травмирования трехлетней девочки, сломавшей шейку бедра на батуте. Об этом региональное ГСУ СК РФ ходатайствовало перед городской прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры начали расследование после того, как 3 сентября девочка попала в детскую больницу, неудачно приземлившись во время прыжков на батуте. С закрытым переломом в тяжелом состоянии ее госпитализировали.

- В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ГСУ.