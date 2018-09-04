Пожар в районе Старого Крыма уничтожил 41 гектар леса

Крупный лесной пожар, вспыхнувший 1 сентября около полудня в Белогорском районе Крыма, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, от огненной стихии пострадал 41 гектар лесной подстилки. В тушении пожара участвовали 124 спасателя и 23 единицы техники. К ликвидации очага возгорания привлекли расчеты из сел Приветное, Журавки и Грушевка. Кроме того, в тушении участвовал вертолет МИ-8, 16 раз сбрасывавший воду в места горения. В общей сложности с помощью пожарной авиации на очаг пламени было вылито около 60 кубометров воды.

Напомним, на пульт дежурного сигнал о возгорании леса вблизи горы Агармыш поступил в 12.41 1 сентября. К моменту прибытия пожарных расчетов площадь горения составила около двух гектаров.