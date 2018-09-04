В Крыму пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯОД-2105", приписанное к украинскому порту Вилково. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Команда пограничного сторожевого корабля "Аметист" засекла нарушителей северо-западнее мыса Урет. Рыбаки занимались незаконным промыслом биоресурсов в российской исключительной экономической зоне без разрешительных документов.

На борту судна были четыре гражданина Украины - жителей Одесской области. Они не стали отрицать, что занимались поиском и разведкой мест добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне РФ. На шхуне найдены орудия промысла - ставные сети, а также приспособления для выборки сетей и последующей транспортировки улова камбалы-калкан, вылов которой в Черном море запрещен на период с 13 августа по 31 декабря 2018 года.

Рыболовецкое судно сейчас доставлено для разбирательства в порт Севастополь.

Российские пограничники уже не первый раз задерживают браконьерские суда с Украины. Пожалуй, самым шокирующим стало задержание в мае у мыса Тарханкут украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", в сетях которого погибли 46 особей дельфинов. В отношении капитана фелюги возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).