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04.09.2018 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Сочи из движущегося поезда выбросили пассажирку

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Сочинское линейное управление МВД России на транспорте проводит проверку по факту инцидента с выбрасыванием на перрон из еще движущегося поезда пассажирки.

Под Воронежем загорелся вагон пассажирского поезда

- Сообщение о травмировании женщины поступило на пульт дежурного от медицинского регистратора городской больницы. К ним за помощью обратилась жительница Татарстана, у которой был ушиб мягких тканей головы. По словам пациентки, травму она получила при выходе из пассажирского поезда "Саратов - Адлер", - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО. - Со слов же проводника поезда, пассажирка, не дождавшись захода состава на платформу и окончательной его остановки, поспешила выйти, оступилась и упала на перрон.

По данным правоохранителей, сама пострадавшая с заявлением в транспортную полицию не обращалась. В свою очередь, РЖД пока не комментирует случившееся.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
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