На Урале в колонии загорелась пекарня

В городе Каменск-Уральский на территории исправительной колонии загорелась пекарня.

Кровля здания загорелась 4 сентября в 10.40. В тот момент в помещении находился служебный персонал. Пятнадцать заключенных были немедленно эвакуированы.

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, тушение пожара велось совместно с МЧС. Всего было задействовано девять единиц техники.

В 11.27 возгорание было ликвидировано. Сейчас колония функционирует в прежнем режиме.

На место происшествия выехали сотрудники главка ГУФСИН. Причина возгорания устанавливается.