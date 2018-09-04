На Урале завели дело о ранении полицейского

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции. Женщина ударила полицейского ножом во время задержания по подозрению в краже, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- В ночь на 29 августа подозреваемая вместе с двумя знакомыми была задержана по подозрению в совершении кражи из частного дома, - представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе задержания она нанесла касательное ножевое ранение сотруднику полиции.

Как пояснили в ГУ МВД региона, преступники попытались оказать сопротивление, но были задержаны дополнительным нарядом патрульно-постовой службы, направленным на место происшествия. Жизнь полицейского вне опасности. Он получил ранение предплечья.

Теперь за нападение на представителя власти при исполнении служебных обязанностей задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в ГУ МВД региона.