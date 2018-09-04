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04.09.2018 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дело о ранении полицейского

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции. Женщина ударила полицейского ножом во время задержания по подозрению в краже, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

СК предъявил обвинение после убийства полицейского в московском метро

- В ночь на 29 августа подозреваемая вместе с двумя знакомыми была задержана по подозрению в совершении кражи из частного дома, - представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе задержания она нанесла касательное ножевое ранение сотруднику полиции.

Как пояснили в ГУ МВД региона, преступники попытались оказать сопротивление, но были задержаны дополнительным нарядом патрульно-постовой службы, направленным на место происшествия. Жизнь полицейского вне опасности. Он получил ранение предплечья.

Теперь за нападение на представителя власти при исполнении служебных обязанностей задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в ГУ МВД региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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