Гендиректор инвесткомпании уличен в мошенничестве на 103 млн рублей

Новости

Электрокар Nissan Leaf сертифицировали для России 17:23
В ДНР опровергли причастность разыскиваемых мужчин к гибели Захарченко 17:17
Авторы "Богемской рапсодии" поздравили Фредди Меркьюри с днем рождения 17:11
Росстат зафиксировал в августе нулевую инфляцию 17:10
В Кремле назвали "непонятно чем" обвинения Британии по делу Скрипалей 17:06
Архангельский морвокзал с 500-рублевой купюры получит новую жизнь 17:05
"РГС Жизнь" сменила название на "Капитал Life" 17:03
Жители Оренбуржья ощутили отголоски уральского землетрясения 16:59
Путин и Пашинян проведут встречу 8 сентября 16:58
Ровшан Аскеров покинул проект "Что? Где? Когда?" 16:53
На Алтае разработали уникальный фермент для сыра 16:52
В Великом Новгороде завели дело на пациента, сломавшего медику руку 16:52
"Балы" и "Бастионы" ЧФ провели контрбатарейную борьбу 16:52
Япония испытает первый "космический лифт" 16:50
Азия Ардженто заявила, что подросток сам к ней приставал 16:45
На бывшей картографической фабрике ВМФ в Петербурге произошел пожар 16:40
"Крымский титан" полностью остановят к концу недели 16:40
Экс-глава ФСБ назвал ложным посылом обвинения Мэй 16:38
Федун рассказал, почему "Спартак" продал Промеса 16:35
Во Франции подоходный налог станут удерживать по-новому 16:35
Вышел трейлер фильма Netflix о терактах Андерса Брейвика 16:33
В Тюмени столкнулись автобус и самосвал 16:32
Макрон одобрил проведение налоговой реформы во Франции 16:30
СК возбудил дело после обрушения на заводе в Кемерове 16:28
Украинский суд продолжит рассмотрение меры пресечения Вышинскому 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему ремонт дороги становится причиной тяжелых аварий
Почему ремонт дороги становится причиной тяжелых аварий
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
05.09.2018 16:31
Рубрика: Происшествия

Гендиректор инвесткомпании уличен в мошенничестве на 103 млн рублей

Текст: Иван Петров
Столичные следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора одной из инвестиционных компаний в мошенничестве на сумму свыше 103 млн рублей. Об этом в среду сообщил начальник управления информации и общественных связей по Москве Юрий Титов. По его словам, в ходе расследования было установлено, что фигурант заключил на торгах сделки РЕПО с несколькими кредитно-финансовыми учреждениями. То есть, он приобрел ценные бумаги с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее определённой в соглашении цене.

При этом хитрый инвестор, как выяснили следователи главного следственного управления столичной полиции, предоставил в банки заведомо ложную информацию о финансовом положении компании. Фактически, ценные бумаги от банков он получил обманом, изначально не намереваясь их возвращать. "Обвиняемый не собирался выполнять взятые на себя обязательства, он похитил ценные бумаги и распорядился ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила свыше 78,5 млн рублей", - рассказали в полиции.

Кроме того, мужчина, злоупотребив доверием своего знакомого, взял у него в долг около 25 млн рублей, пообещав вернуть деньги после продажи дома. Но, как оказалось, на момент одалживания средств дом был уже продан. Деньги злоумышленник вновь похитил и распорядился ими по своему усмотрению, отметили в главке МВД по Москве.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан останется под стражей

В мае 2017 года подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Похожее дело только с ущербом в 4 раза большим параллельно готовится рассмотреть Октябрьский суд Екатеринбурга. На скамье бывший гендиректор старейшей финансово-инвестиционной компании ООО "Уником Партнер". Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчине вменяется мошенничество на сумму свыше 401,7 млн рублей.

"По версии следствия, с ноября 2012 года по август 2014 года обвиняемый отдавал указания подчиненным сотрудникам о перечислении по договорам займа на его личные счета денежных средств. При этом он осознавал, что для придания законности такого рода сделкам необходимо выполнение требований ст. 45 федерального закона от "Об обществах с ограниченной ответственностью", то есть согласование предоставления ему займа на крупные суммы с другими участниками общества. Таким способом обвиняемый похитил 50,5 миллиона рублей средств предприятия", - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, обвиняемый проводил инвестиционные сделки, которые были не выгодны для возглавляемой им компании. Из-за этого сократился размер собственных средств компании. Понесенные потери привели к невозможности исполнить обязательства перед 188 клиентами по возврату инвестированных ими денежных средств на сумму свыше 401,7 млн рублей, а также к аннулированию ЦБ имеющихся у инвесткомпании лицензий.

Происшествия Преступления Должностные преступления
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Постпред России при ОЗХО назвал обвинения Лондона провокацией
Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков на Урале
МИД РФ раскритиковал нежелание Токио извлечь уроки прошлого
На расселение аварийного жилья выделят 433 млрд рублей
В Минкультуры объяснили проблемы с прокатом "Похищенных сокровищ Европы"