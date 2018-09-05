Гендиректор инвесткомпании уличен в мошенничестве на 103 млн рублей

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора одной из инвестиционных компаний в мошенничестве на сумму свыше 103 млн рублей. Об этом в среду сообщил начальник управления информации и общественных связей по Москве Юрий Титов. По его словам, в ходе расследования было установлено, что фигурант заключил на торгах сделки РЕПО с несколькими кредитно-финансовыми учреждениями. То есть, он приобрел ценные бумаги с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее определённой в соглашении цене.

При этом хитрый инвестор, как выяснили следователи главного следственного управления столичной полиции, предоставил в банки заведомо ложную информацию о финансовом положении компании. Фактически, ценные бумаги от банков он получил обманом, изначально не намереваясь их возвращать. "Обвиняемый не собирался выполнять взятые на себя обязательства, он похитил ценные бумаги и распорядился ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила свыше 78,5 млн рублей", - рассказали в полиции.

Кроме того, мужчина, злоупотребив доверием своего знакомого, взял у него в долг около 25 млн рублей, пообещав вернуть деньги после продажи дома. Но, как оказалось, на момент одалживания средств дом был уже продан. Деньги злоумышленник вновь похитил и распорядился ими по своему усмотрению, отметили в главке МВД по Москве.

В мае 2017 года подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Похожее дело только с ущербом в 4 раза большим параллельно готовится рассмотреть Октябрьский суд Екатеринбурга. На скамье бывший гендиректор старейшей финансово-инвестиционной компании ООО "Уником Партнер". Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчине вменяется мошенничество на сумму свыше 401,7 млн рублей.

"По версии следствия, с ноября 2012 года по август 2014 года обвиняемый отдавал указания подчиненным сотрудникам о перечислении по договорам займа на его личные счета денежных средств. При этом он осознавал, что для придания законности такого рода сделкам необходимо выполнение требований ст. 45 федерального закона от "Об обществах с ограниченной ответственностью", то есть согласование предоставления ему займа на крупные суммы с другими участниками общества. Таким способом обвиняемый похитил 50,5 миллиона рублей средств предприятия", - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, обвиняемый проводил инвестиционные сделки, которые были не выгодны для возглавляемой им компании. Из-за этого сократился размер собственных средств компании. Понесенные потери привели к невозможности исполнить обязательства перед 188 клиентами по возврату инвестированных ими денежных средств на сумму свыше 401,7 млн рублей, а также к аннулированию ЦБ имеющихся у инвесткомпании лицензий.