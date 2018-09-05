Количество киберпреступлений в РФ выросло вдвое

В первом полугодии текущего года в РФ было зарегистрировано 80 127 преступлений, совершенных при помощи компьютерных и телекоммуникационных технологий. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 993).

Как пояснили порталу m24.ru в УОС МВД России, такая динамика свидетельствует не только о росте интернет-преступлений, но и о том, что такие правонарушения стали чаще выявлять.

В ведомстве также рассказали о реализации целого ряда мер, направленных на борьбу с киберпреступностью. В частности, совершенствуется правовое регулирование, изучается зарубежный опыт, ведется работа с гражданами, в том числе по вопросам о защите персональных данных.

В результате принятых мер число раскрытых преступлений в первом полугодии 2018 года возросло более чем в два раза (21,8 тысячи против 9 238 в 2017-м).