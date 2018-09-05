Новости

Представители Украины покинули заседание Контактной группы в Минске 21:02
Захарова: В Лондоне перестали различать официальную позицию и материалы СМИ 20:49
Протесты ветеранов в Сараево закончились столкновениями с полицией 20:47
МИД РФ назвал "адской каруселью" историю с докладом по делу Скрипалей 20:34
Защитник "Спартака" Жиго вернется в строй через полгода 20:07
"Звездный путь" Квентина Тарантино получит рейтинг R 20:05
Модель Кира Майер отсидит полтора года за драку с сотрудником ДПС 20:00
Собственникам нескольких аварийных квартир предложат компенсации 19:48
В Нью-Йорке назвали предварительную причину эпидемии на борту Emirates 19:42
В Кабуле жертвами двух взрывов стали 20 человек 19:39
Андрей Белоусов возглавил набсовет АНО "Цифровая экономика" 19:28
Кот-оракул поучаствовал в подписании декларации обращения с животными 19:28
Рашид Рахимов стал главным тренером грозненского "Ахмата" 19:22
Володин предложил создать центр мониторинга законопроектов в Саратове 19:22
В Черкесске сотрудник СИЗО сбил трех человек на переходе 19:07
Мейвезер и Макгрегор начали переговоры о реванше 19:07
Сборку первого обновленного УАЗ "Патриот" покажут в прямом эфире 19:02
"Похищенные сокровища Европы" получили прокатное удостоверение 18:51
Москва потребовала от Лондона показать отпечатки пальцев подозреваемых 18:42
Российские школьники взяли "золото" на олимпиаде по информатике 18:36
Минприроды: Заморозки до минус 4 градусов ожидают в ближайшие дни 18:31
В Воронеже поймали суеверного вора, семь раз ограбившего один дом 18:14
В Петербурге "соперницу" Анны Семенович осудили на 4 года 18:11
15 кораблей Балтфлота вышли на поиск "вражеской" подлодки 18:07
На фестивале Center покажут документальный фильм о Кабаковых 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
05.09.2018 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из свидетелей - в арестанты

В деле братьев Магомедовых - новый фигурант
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7660 (197)
Тверской районный суд Москвы по просьбе следствия санкционировал арест на два месяца бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО "Объединенная зерновая компания" Романа Грибанова.

Топ-менеджера крупной компании заключили под стражу на два месяца. Он подозревается в причастности к крупным хищениям и организации преступного сообщества в рамках уголовного дела миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и группы "Сумма".

До этого Грибанов числился в списке свидетелей по громкому делу братьев Магомедовых, а теперь следствие зачислило его в реестр обвиняемых. По данным следствия, этот арестованный поспособствовал хищению денег из "Объединенной зерновой компании". Якобы он заключил несколько фиктивных договоров на миллионные суммы.

Роман Грибанов был задержан сотрудниками антикоррупционного главка МВД и сотрудниками ФСБ в минувший понедельник после обыска, проведенного в его московской квартире. Известно, что при обыске у него изъяли документы, которые могут иметь отношение к расследованию. Было также изъято 300 тысяч рублей наличными. Он утверждал, что это семейные накопления, которые просил вернуть, так как ему понадобятся средства на оплату адвокатов.

Фото: Константин Завражин
Бастрыкин: Осужденные взяточники возместили ущерб на 37,4 млрд рублей

В суде защита Романа Грибанова просила отложить заседание по избранию ему меры пресечения еще на 72 часа, чтобы собрать и представить справки о его заболеваниях и характеризующие его документы. Его адвокаты сообщили, что задержанный - ветеран боевых действий в горячих точках, имеет награды.

В суде Грибанов выразил готовность сотрудничать со следствием, если его вместо камеры отправят под домашний арест. Но судья посчитала, что новый фигурант уголовного дела, находясь под домашним арестом или под подпиской о невыезде, может скрыться, и удовлетворила ходатайство следствия о содержании его в СИЗО до 3 ноября .

Напомним, братьев Магомедовых и их бизнес-партнера Артура Максидова обвиняют в хищении около двух с половиной миллиардов рублей бюджетных денег. Грибанов, по версии следствия, в 2012-2013 годах сопровождал сделки по приобретению зерна у зарегистрированной в Великобритании группы компаний. Получив стопроцентную предоплату в размере около 20 миллионов долларов, группа должна была поставить "Объединенной зерновой компании" пшеницу с Украины. Следствие подозревает, что деньги были выведены в структуры, связанные с Зиявудином Магомедовым. То есть сделки фактически были фиктивными. По данным следствия, растрата средств зерновой компании - лишь один из семи эпизодов этого дела.

Сам Грибанов заявил в суде, что не был знаком с братьями Магомедовыми. А совладельца "Суммы" Зиявудина видел только однажды на совещании.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова: В Лондоне перестали различать официальную позицию и материалы СМИ
Представители Украины покинули заседание Контактной группы в Минске
В Кремле заявили о невмешательстве во внутренние дела США
В ДНР опровергли причастность разыскиваемых мужчин к гибели Захарченко
Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков на Урале