Тверской районный суд Москвы по просьбе следствия санкционировал арест на два месяца бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО "Объединенная зерновая компания" Романа Грибанова.

Топ-менеджера крупной компании заключили под стражу на два месяца. Он подозревается в причастности к крупным хищениям и организации преступного сообщества в рамках уголовного дела миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и группы "Сумма".

До этого Грибанов числился в списке свидетелей по громкому делу братьев Магомедовых, а теперь следствие зачислило его в реестр обвиняемых. По данным следствия, этот арестованный поспособствовал хищению денег из "Объединенной зерновой компании". Якобы он заключил несколько фиктивных договоров на миллионные суммы.

Роман Грибанов был задержан сотрудниками антикоррупционного главка МВД и сотрудниками ФСБ в минувший понедельник после обыска, проведенного в его московской квартире. Известно, что при обыске у него изъяли документы, которые могут иметь отношение к расследованию. Было также изъято 300 тысяч рублей наличными. Он утверждал, что это семейные накопления, которые просил вернуть, так как ему понадобятся средства на оплату адвокатов.

В суде защита Романа Грибанова просила отложить заседание по избранию ему меры пресечения еще на 72 часа, чтобы собрать и представить справки о его заболеваниях и характеризующие его документы. Его адвокаты сообщили, что задержанный - ветеран боевых действий в горячих точках, имеет награды.

В суде Грибанов выразил готовность сотрудничать со следствием, если его вместо камеры отправят под домашний арест. Но судья посчитала, что новый фигурант уголовного дела, находясь под домашним арестом или под подпиской о невыезде, может скрыться, и удовлетворила ходатайство следствия о содержании его в СИЗО до 3 ноября .

Напомним, братьев Магомедовых и их бизнес-партнера Артура Максидова обвиняют в хищении около двух с половиной миллиардов рублей бюджетных денег. Грибанов, по версии следствия, в 2012-2013 годах сопровождал сделки по приобретению зерна у зарегистрированной в Великобритании группы компаний. Получив стопроцентную предоплату в размере около 20 миллионов долларов, группа должна была поставить "Объединенной зерновой компании" пшеницу с Украины. Следствие подозревает, что деньги были выведены в структуры, связанные с Зиявудином Магомедовым. То есть сделки фактически были фиктивными. По данным следствия, растрата средств зерновой компании - лишь один из семи эпизодов этого дела.

Сам Грибанов заявил в суде, что не был знаком с братьями Магомедовыми. А совладельца "Суммы" Зиявудина видел только однажды на совещании.