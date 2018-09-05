05.09.2018 01:08
Рубрика: Происшествия
Проект: МЧС

Пять человек госпитализированы после пожара в центре Москвы

В результате пожара в жилом доме на Тверской улице в центре Москвы пострадали пять человек, двое из них - дети. Все они госпитализированы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
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По факту возгорания следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Рассматриваются различные версии причин пожара, в том числе замыкание проводки.

Напомним, пожар начался во вторник вечером в квартире на четвертом этаже. Прибывшие оперативно огнеборцы, локализовали огонь и не допустили его распространения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жильцов эвакуировали при помощи автолестницы.

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