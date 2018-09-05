Пять человек госпитализированы после пожара в центре Москвы

В результате пожара в жилом доме на Тверской улице в центре Москвы пострадали пять человек, двое из них - дети. Все они госпитализированы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

По факту возгорания следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Рассматриваются различные версии причин пожара, в том числе замыкание проводки.

Напомним, пожар начался во вторник вечером в квартире на четвертом этаже. Прибывшие оперативно огнеборцы, локализовали огонь и не допустили его распространения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жильцов эвакуировали при помощи автолестницы.