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05.09.2018 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автомобильное и ж/д сообщение на Сахалине нарушил тайфун "Джеби"

Текст: Дина Непомнящая

Пришедший в Сахалинскую область в ночь с 4-го на 5 сентября тайфун "Джеби" привел к сходу селевых потоков на автомагистраль Южно-Сахалинск - Оха.

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В связи с этим был закрыт проезд для всех транспортных средств на участке дороги с 214 километра в районе города Макарова до 256 километра у села Лермантовка. Сообщение об этом опубликовали сегодня на сайте управления автомобильных дорог Сахалинской области.

Кроме того, циклон повлиял и на железнодорожное сообщение с регионом.

"В целях безопасности на островной магистрали временно приостановлено движение пассажирских поездов №1, №2, №603, №604. Надеемся на понимание со стороны пассажиров", - сообщила "РГ" начальник отдела по работе со СМИ Дальневосточной железной дороги Инна Пепеляева.

Ранее сообщалось о том, что тайфун "Джеби" нарушил авиасообщение с Сахалином.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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