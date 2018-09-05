Автомобильное и ж/д сообщение на Сахалине нарушил тайфун "Джеби"

Пришедший в Сахалинскую область в ночь с 4-го на 5 сентября тайфун "Джеби" привел к сходу селевых потоков на автомагистраль Южно-Сахалинск - Оха.

В связи с этим был закрыт проезд для всех транспортных средств на участке дороги с 214 километра в районе города Макарова до 256 километра у села Лермантовка. Сообщение об этом опубликовали сегодня на сайте управления автомобильных дорог Сахалинской области.

Кроме того, циклон повлиял и на железнодорожное сообщение с регионом.

"В целях безопасности на островной магистрали временно приостановлено движение пассажирских поездов №1, №2, №603, №604. Надеемся на понимание со стороны пассажиров", - сообщила "РГ" начальник отдела по работе со СМИ Дальневосточной железной дороги Инна Пепеляева.

Ранее сообщалось о том, что тайфун "Джеби" нарушил авиасообщение с Сахалином.