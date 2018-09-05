Тайфун "Джеби" оставил без электричества села трех районов Сахалина

Обрушившийся на Сахалинскую область в ночь на 5 сентября тайфун "Джеби" вызвал повреждения четырех линий электропередачи. Энергетики ведут аварийные работы в селах Томаринского, Углегорского и Александровск-Сахалинского районов.

В восстановлении электроснабжения задействованы 44 оперативно-выездные бригады специалистов и 59 единиц техники.

"Получив предупреждение о предстоящем циклоне, мы ввели режим повышенной готовности. Установлено круглосуточное дежурство руководящего состава", - рассказали в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

В компании обещают, что как только циклон уйдет, поломки будут устранены полностью.

Напомним, накануне синоптики сообщили о приближении к региону тайфуна "Джеби". Он движется со стороны Японии и уже успел испортить погоду в Приморском и Хабаровском краях.