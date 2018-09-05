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05.09.2018 04:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайфун "Джеби" оставил без электричества села трех районов Сахалина

Текст: Дина Непомнящая

Обрушившийся на Сахалинскую область в ночь на 5 сентября тайфун "Джеби" вызвал повреждения четырех линий электропередачи. Энергетики ведут аварийные работы в селах Томаринского, Углегорского и Александровск-Сахалинского районов.

Фото: depositphotos.com
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В восстановлении электроснабжения задействованы 44 оперативно-выездные бригады специалистов и 59 единиц техники.

"Получив предупреждение о предстоящем циклоне, мы ввели режим повышенной готовности. Установлено круглосуточное дежурство руководящего состава", - рассказали в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

В компании обещают, что как только циклон уйдет, поломки будут устранены полностью.

Напомним, накануне синоптики сообщили о приближении к региону тайфуна "Джеби". Он движется со стороны Японии и уже успел испортить погоду в Приморском и Хабаровском краях.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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