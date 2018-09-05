Тайфун "Джеби" оставил без воды жителей Сахалинской области

Сель, возникший из-за тайфуна "Джеби", пришедшего в Сахалинскую область в ночь с 4-го на 5 сентября, сошел в водохранилище города Макарова. В результате без воды остались более 6,5 тысячи его жителей.

"Вода теперь будет только через сутки, может, и через двое", - заявил ТАСС ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства районной администрации Сергей Сорокин.

На Сахалине также сохраняются трудности с транспортным сообщением, поэтому для горожан не удалось оперативно обеспечить подвоз воды. Сейчас проблема решена - воду будут закачивать из колодца в селе Поречье.

Напомним, из-за циклона на два дня закрыли паромную переправу Холмск - Ванино. Он также вызвал повреждения четырех линий электропередачи и нарушил авиасообщение. Влияние тайфуна "Джеби" ощущается и в соседних Приморском и Хабаровском краях.