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05.09.2018 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайфун "Джеби" оставил без воды жителей Сахалинской области

Текст: Дина Непомнящая

Сель, возникший из-за тайфуна "Джеби", пришедшего в Сахалинскую область в ночь с 4-го на 5 сентября, сошел в водохранилище города Макарова. В результате без воды остались более 6,5 тысячи его жителей.

Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю
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"Вода теперь будет только через сутки, может, и через двое", - заявил ТАСС ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства районной администрации Сергей Сорокин.

На Сахалине также сохраняются трудности с транспортным сообщением, поэтому для горожан не удалось оперативно обеспечить подвоз воды. Сейчас проблема решена - воду будут закачивать из колодца в селе Поречье.

Напомним, из-за циклона на два дня закрыли паромную переправу Холмск - Ванино. Он также вызвал повреждения четырех линий электропередачи и нарушил авиасообщение. Влияние тайфуна "Джеби" ощущается и в соседних Приморском и Хабаровском краях.

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