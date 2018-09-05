У Курильских островов произошло трехбалльное землетрясение

Сегодня днем у Тихоокеанского побережья курильского острова Кунашир, в 90 километрах к юго-востоку от Южно-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.

"Эпицентр сейсмособытия находился в точке с координатами 43.3 градуса северной широты и 146.3 градуса восточной долготы. Глубина гипоцентра составила десять километров", - сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Жители Южно-Курильска ощутили подземные толчки, силу которых специалисты оценили примерно в 2-3 балла. Но причины для объявления тревоги цунами, по мнению сейсмологов, нет - магнитуда землетрясения не превысила порогового значения.