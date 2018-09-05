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05.09.2018 09:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В бухтах Приморья укрылись от тайфуна 300 судов из КНДР и Южной Кореи

Текст: Ольга Журман

К утру 5 сентября примерно 300 иностранных судов и шхун укрывались в бухтах Приморья от шторма, передает "Интерфакс" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю. Опасное природное явление вызвал тайфун "Джеби", пришедший из Японии.

Фото: depositphotos.com
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Специалисты ведомства определили дополнительную группировку сил и средств для недопущения возможных противоправных действий со стороны иностранных граждан. Для оказания необходимой помощи экипажам судов в готовности находятся правоохранительные органы и подразделения МЧС. К слову, во время предыдущего тайфуна Soulik помощь потребовалась почти 70 иностранцам.

Пограничники также будут контролировать отход судов из бухт Приморского края, когда улучшится погода.

Справка "РГ"

В соответствии с нормами международного законодательства, иностранные суда имеют право вынужденного захода в территориальные, внутренние морские воды и морские порты другого государства для укрытия от неблагоприятных погодных условий.

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