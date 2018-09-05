В бухтах Приморья укрылись от тайфуна 300 судов из КНДР и Южной Кореи

К утру 5 сентября примерно 300 иностранных судов и шхун укрывались в бухтах Приморья от шторма, передает "Интерфакс" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю. Опасное природное явление вызвал тайфун "Джеби", пришедший из Японии.

Специалисты ведомства определили дополнительную группировку сил и средств для недопущения возможных противоправных действий со стороны иностранных граждан. Для оказания необходимой помощи экипажам судов в готовности находятся правоохранительные органы и подразделения МЧС. К слову, во время предыдущего тайфуна Soulik помощь потребовалась почти 70 иностранцам.

Пограничники также будут контролировать отход судов из бухт Приморского края, когда улучшится погода.

Справка "РГ"

В соответствии с нормами международного законодательства, иностранные суда имеют право вынужденного захода в территориальные, внутренние морские воды и морские порты другого государства для укрытия от неблагоприятных погодных условий.