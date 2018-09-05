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05.09.2018 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае на школьницу упала сорванная ветром крыша

Текст: Дина Непомнящая
Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю
Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

В городе Советская Гавань сильный порыв ветра сорвал крышу со здания школы № 1. В результате удара фрагментом кровли пострадала 12-летняя девочка.

С переломом ноги ребенка доставили в больницу, где сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Автомобильное и ж/д сообщение на Сахалине нарушил тайфун "Джеби"

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ведется расследование. На месте происшествия работает оперативная группа.

Напомним, 3 сентября синоптики сообщили о приближении к региону тайфуна "Джеби". По изначальным прогнозам, его влияние должно было сохраниться до 6 сентября. Сейчас в хабаровском Гидрометцентре РИА Новости сообщили, что под властью циклона край останется на два дня дольше.

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