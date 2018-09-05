В Хабаровском крае тайфун "Джеби" обрушил дерево на женщину и ребенка

В поселке Ванино Хабаровского края сильный порыв ветра, вызванный тайфуном "Джеби", сломал дерево и обрушил его на выходящих из подъезда женщину и ребенка.

Малыш отделался царапинами. А вот мама, видимо, закрывавшая его собой, получила более сильный удар и потеряла сознание.

- Женщина сломала ногу и сейчас находится в городской больнице. Ее осматривают медики. Возможно, у нее есть и другие травмы, - рассказал "РГ" оперативный дежурный Главного управления МЧС по краю.

Напомним, 3 сентября синоптики сообщили о приближении к региону тайфуна "Джеби".

По последним прогнозам Гидрометцентра, его влияние на Хабаровский край будет ощущаться до 8 сентября.