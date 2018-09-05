Пермский таксист получил 14 лет тюрьмы за убийство пассажирки

Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Пермского края, который совершил тяжкое преступление, предусмотренное статьей 105 УК РФ (убийство).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствию удалось установить, что мужчина подвозил домой из кафе 35-летнюю попутчицу и вступил с ней в конфликт. На проселочной дороге неподалеку от деревни Косторята он задушил женщину ремнем от сумки. Таксист попытался скрыть следы своего преступления, но в итоге был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.