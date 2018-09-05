В Марий Эл лось спровоцировал ДТП с двумя погибшими

Два человека стали жертвами ДТП в Марий Эл, которое произошло из-за вышедшего на дорогу лося. Авария с участием LADA 99-й модели, "ГАЗели" и грузовика-молоковоза произошла накануне около девяти вечера между Казанским и Кокшайским трактом.

По информации республиканского управления ГИБДД, после столкновения с животным один из автомобилей отбросило на две других машины.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Марийскую аварийно-спасательную службу, в результате ДТП кабину "ГАЗели" оторвало и сильно деформировало, а молоковоз перевернулся. Водители обоих грузовых авто погибли на месте.

Травмы получили находившиеся в салоне LADA женщина и ребенок, их доставили в больницу. Водитель легковушки не пострадал.