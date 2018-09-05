В Прикамье дополнительно установят 56 комплексов фотовидеофиксации

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявлен аукцион на поставку и установку оборудования фотовидеофиксации (ФВФ) и весогабаритного контроля (ВГК).

Заказчиком является "Центр безопасности дорожного движения Пермского края".

Согласно конкурсной документации, до конца 2019 года подрядчик должен установить 56 пунктов фотовидеофиксации и весогабаритного контроля, в том числе, оборудование должно быть установлено в пяти точках Восточного обхода Перми, трех точках Южного, на трассе Пермь - Усть-Качка. С полным перечнем адресов, где в ближайшее время будут устанавливаться пункты ФВФ и ВГК можно ознакомиться на сайте министерства транспорта Пермского края.

С них будет осуществляться передача информации о нарушениях ПДД в информационную систему ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях. Итоги конкурса будут подведены 4 октября 2018 года.

Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры. Для этого на дорогах региона устанавливаются комплексы фотовидеофиксации и пункты весогабаритного контроля.

- Важно не только инвестировать в транспортную инфраструктуру, но и содержать ее на должном уровне, - подчеркивал ранее глава региона.

По информации министерства транспорта Пермского края, комплексы ФВФ будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе встречного движения. Кроме того, с помощью данных, полученных с камер, Центр автофиксации правонарушений будет выявлять автомобили без страховки ОСАГО.

Комплексы ВГК должны автоматически измерять весовые и габаритные параметры транспортных средств во время их движения, причем без снижения скорости.

Справка "РГ"

Поставка и установка оборудования ФВФ, ВГК на территории региона осуществляется в целях исполнения подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы".