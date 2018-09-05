Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Урале

В Челябинской области вблизи Катав-Ивановска произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зафиксированы в 03:58 по местному времени. Эпицентр сейсмособытия находился в 133 километрах к востоку от Уфы.

Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, разрушений зданий и сооружений нет.

ГУ МЧС России по Башкирии подтвердило сейсмическую активность на территории региона. Колебания земли почувствовали жители Челябинской и Свердловской областей.