В Кемерове при обрушении кровли на заводе пострадали три человека

Сегодня в 11.42 в одном из цехов химического предприятия "Азот" в Заводском районе Кемерово произошло обрушение кровли, после этого в здании начался пожар.

- На место происшествия выехали спасатели, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Татьяна Зазирная. - В 11.57 возгорание было ликвидировано.

Как стало известно, в цехе велись ремонтные работы - их выполняла подрядная организация. При обрушении кровли пострадали трое рабочих, они госпитализированы. Причины случившегося выясняются.