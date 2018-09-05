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05.09.2018 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове при обрушении кровли на заводе пострадали три человека

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Сегодня в 11.42 в одном из цехов химического предприятия "Азот" в Заводском районе Кемерово произошло обрушение кровли, после этого в здании начался пожар.

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- На место происшествия выехали спасатели, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Татьяна Зазирная. - В 11.57 возгорание было ликвидировано.

Как стало известно, в цехе велись ремонтные работы - их выполняла подрядная организация. При обрушении кровли пострадали трое рабочих, они госпитализированы. Причины случившегося выясняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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