Суд продлил арест руководителю тушения пожара в "Зимней вишне"

Центральный районный суд Кемерова продлил на три месяца арест руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина. Его подразделение первым прибыло к месту пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня".

- По решению суда срок содержания под стражей Бурсину продлен до 7 декабря, - сообщили "РГ" в Центральном районном суде.

Андрей Бурсин был задержан 7 июля. В отношении пожарного возбудили уголовное дело о халатности. По версии следствия, руководитель службы пожаротушения не организовал управление силами и средствами городского пожарно-спасательного гарнизона города и не обеспечил правильное проведение разведки. В результате в здании торгового центра погибли люди, большинство из них - дети.

Сам Бурсин утверждает, что на момент прибытия отряда огнем была охвачена уже большая часть здания. Работу осложняли планировка и огромные размеры торгового центра. Спасатель также заявлял о том, что в ТРЦ не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, все эвакуационные выходы были закрыты, аварийного освещения не было.

В начале августа пожарного перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. У него произошел нервный срыв, и он попытался покончить с собой.