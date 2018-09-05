Новости

Фейерверки в День города в Москве запустят с 30 площадок 09:35
В Прибайкалье локомотив без машиниста протаранил внедорожник 09:35
Землетрясение на Урале не повлияли на боеготовность военных объектов 09:33
Автомобильное и ж/д сообщение на Сахалине нарушил тайфун "Джеби" 09:31
В Иркутской области нашли "черные ящики" разбившегося Ми-8 09:26
Крупнейший в мире гидроплан испытали на воде 09:25
Новый кроссовер Seat показал себя на бездорожье 09:24
В Днепре опровергли информацию о запрете на российские песни 09:18
В Кемерове при обрушении кровли на заводе пострадали три человека 09:17
Македонцам предложат бесплатно получать образование в России 09:16
В Красноярском крае два подростка погибли в ДТП 09:07
Пермский таксист получил 14 лет тюрьмы за убийство пассажирки 09:05
В бухтах Приморья укрылись от тайфуна 300 судов из КНДР и Южной Кореи 09:05
Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье 08:53
Живодер убил семь голубей в центре Клина 08:52
В Башкирии произошло землетрясение магнитудой 5,6 08:40
Атомная подлодка США вошла в Средиземное море 08:38
Renault уберет с российского рынка Logan и Sandero 08:24
Китайские туристы потратили в России в 50 раз больше в этом году 08:19
В Комсомольске-на-Амуре открылся Общероссийский конгресс инженеров 07:51
Росалкогольрегулирование предложило установить минимальную цену пива 07:50
NBC: Трамп обвинил главу ФБР в попытках подрыва его власти 07:13
У Курильских островов произошло трехбалльное землетрясение 06:59
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Урале 06:49
Ученые предсказали появление деменции за 10 лет до диагноза 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему ремонт дороги становится причиной тяжелых аварий
Почему ремонт дороги становится причиной тяжелых аварий
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Викторина: Что вы знаете об активном долголетии
Викторина: Что вы знаете об активном долголетии
05.09.2018 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области нашли "черные ящики" разбившегося Ми-8

Текст: Алексей Бондарев
Фото: пресс-служба СК РФ Фото: пресс-служба СК РФ
Фото: пресс-служба СК РФ

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, который разбился в Иркутской области в минувшее воскресенье, найдены на месте крушения. 

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
В Иркутской области обнаружили пропавший вертолет Ми-8

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского Следственного комитета на транспорте, с "черными ящиками" будут работать специалисты Международного авиационного комитета.

"Вертолет принадлежал АО "Авиакомпания "Ангара". Находившиеся на борту три члена экипажа погибли, вертолет разрушен. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сообщили "РГ" в МАК.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Авиакатастрофы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росалкогольрегулирование предложило установить минимальную цену пива
Эрдоган заявил о важности взаимодействия с РФ по Сирии
Атомная подлодка США вошла в Средиземное море
Лавров заявил о риске военной конфронтации между США и Россией
Появилось видео последствий удара Израиля по Сирии