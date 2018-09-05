В Иркутской области нашли "черные ящики" разбившегося Ми-8

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, который разбился в Иркутской области в минувшее воскресенье, найдены на месте крушения.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского Следственного комитета на транспорте, с "черными ящиками" будут работать специалисты Международного авиационного комитета.

"Вертолет принадлежал АО "Авиакомпания "Ангара". Находившиеся на борту три члена экипажа погибли, вертолет разрушен. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сообщили "РГ" в МАК.