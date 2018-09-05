В Красноярском крае два подростка погибли в ДТП

В Нижнеингашском районе Красноярского края произошло серьезное ДТП, в котором погибли для несовершеннолетних подростка. Автомобиль Ford, в котором они ехали, врезался в грузовик Volvo.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, столкновение с грузовиком произошло на 1135 километре трассы Р-255 "Сибирь". Всего в салоне Ford находились четыре человека. Погибшие 2002 и 2005 годов рождения ехали на заднем сидении и не были пристегнуты. Водитель и еще один 14-летний пассажир на переднем сидении выжили, хотя получили многочисленные травмы.

Экспертиза установила, что гражданин 1980 года рождения, находившийся за рулем, был пьян, потому и врезался в идущий впереди грузовик. В его крови обнаружено 0,81 промилле алкоголя. Теперь мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.