В Прибайкалье локомотив без машиниста протаранил внедорожник

В Иркутской области маневровый локомотив врезался во внедорожник с людьми. Как сообщила пресс-служба транспортного управления СК РФ, в момент столкновения машиниста в кабине локомотива не было.

По данным ведомства, ЧП произошло на станции Киренга. Локомотив стоял на подъездном пути необщего пользования. Почему он самостоятельно тронулся с места, пока не выяснено.

В момент ДТП в автомобиле было два человека. Пострадала пассажирка: ее госпитализировали с переломом ребер. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).