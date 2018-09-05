На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Буденновском районе Ставропольского края столкнулись автобус Mercedes, следовавший из Баку в Краснодар, и грузовая "Газель". Пострадали четыре человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел рано утром на 204 километре дороги "Кочубей - Зеленокумсск - Минеральные Воды". Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и влетел в "Газель", которая ехала в том же направлении. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.

- По одной из версий причиной ДТП могла стать усталость и сон за рулем водителя автобуса, - отметили в ГИБДД края.

Травмы в результате ДТП получили водитель и два пассажира "Газели", а также пассажир автобуса. Кстати, в момент столкновения в нем находились 33 пассажира и два водителя.

Всех, кто ехал в автобусе, доставили на автовокзал в Буденновск, откуда они отправятся дальше по маршруту. На месте происшествия движение транспортных средств не ограничено.