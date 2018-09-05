В Черкесске сотрудник СИЗО сбил трех человек на переходе

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний сбил на "зебре" местную жительницу с двумя детьми.

Следователи возбудили уголовное дело по нарушению правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской республике, накануне в районе дома №68 по улице Доватора республиканского центра "Лада Приора" наехала на 31-летнюю горожанку и двух ее детей 2011 и 2014 годов рождения. Пешеходы пересекали проезжую часть в предназначенном для этого месте.

За рулем находился 30-летний житель аула Карт-Джурт. В результате ДТП пешеходы получили тяжелые травмы и были госпитализированы в лечебное учреждение.

В момент происшествия водитель был трезв.