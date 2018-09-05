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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взяли за процент

В Дагестане чиновник требовал почти миллиард рублей за заключение контракта
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Федеральный выпуск №7660 (197)
В Махачкале спецназ задержал руководителя филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова. Чиновника подозревают в попытке получить "откат" при заключении госконтракта на сумму 680 миллионов рублей.

Убедившись, что Омаров приехал на работу, силовики окружили офис компании. Бронированная дверь оказалась заперта, на просьбу ее открыть никто не отвечал. После того как бойцы спецподразделений начали вскрывать двери, поняв бесполезность сопротивления, замок все-таки открыли.

Магомедрасул Омаров, увидев людей в масках, был обескуражен, но старался держаться спокойно.

Фото: depositphotos.com
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Федеральное казенное учреждение управления автомобильных дорог "Каспий" занимается строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и содержанием федеральных автомобильных дорог на юге России. Именно по работе в этой организации у силовиков возникли претензии к Омарову.

По версии следствия, Омаров во время переговоров с руководителем коммерческой фирмы пообещал, что решит все вопросы со своим руководством по заключению госконтракта с компанией на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на сумму почти три миллиарда рублей.

Свои посреднические услуги он оценил в 680 миллионов рублей. Около 60 миллионов Омаров успел получить от бизнесмена. Преступный сговор удалось прервать сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении Омарова возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Максимальное наказание по ней предусматривает десять лет лишения свободы.

При обыске следователи обнаружили в гараже Омарова целый автопарк раритетных машин

В доме Омарова прошли обыски. Чтобы обойти огромный особняк чиновника, следователям понадобилось немало времени. В гараже они обнаружили целый автопарк раритетных машин.

Магомедрасул Омаров с 90-х годов активно участвовал в политической жизни республики. Он являлся депутатом Народного собрания Дагестана, с 2002 по 2011 год возглавлял крупную организацию "Дагестанавтодор". С 2013 года Омаров является лидером дагестанского отделения одной из непарламентских партий.

В лихие 90-е Омаров попадал в поле зрения правоохранительных органов в качестве подозреваемого в совершении различных преступлений. Но доказать его причастность следователи так и не смогли, и он оставался на свободе.

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