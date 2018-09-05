В Великом Новгороде завели дело на пациента, сломавшего медику руку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Великого Новгорода, который набросился на фельдшера в машине скорой помощи. Молодого человека подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Инцидент произошел вечером 16 августа 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Пациент, которого везли в Центральную городскую клиническую больницу, повздорил с работником "скорой".

Дебошир пытался ударить фельдшера ногой по голове, но медик успел прикрыть голову рукой. В результате новгородец сломал жертве кисть.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Великого Новгорода. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.