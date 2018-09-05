Петербуржец сообщил об угрозе теракта на оборонных предприятиях

Петербургские полицейские проверили несколько объектов на территории Васильевского острова после звонка об опасности террористического характера, якобы угрожающей оборонным предприятиям.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в службу 112 позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что нескольким предприятиям в западной части Васильевского острова угражает некая опасность. Полиция немедленно начала проверку, однако никаких опасных предметов правоохранители ни на одном из объектов не нашли.

Позже установили личность звонившего - им оказался нигде не работающий житель Васильевского острова 1992 года рождения, по предварительной информации, - инвалид первой группы с детства. Мужчину доставили в отделение полиции для беседы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".