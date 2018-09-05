В Петербурге подростка задержали за избиение мужчины до смерти

Петербургские правоохранители задержали 17-летнего учащегося колледжа и 20-летнего разнорабочего, подозреваемых в избиении знакомого до смерти.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Согласно материалам дела, трагедия произошла в ночь с 31 августа на 1 сентября. Во дворе дома 74 по набережной канала Грибоедова повздорили трое пьяных знакомых. Ссора переросла в драку, и подросток вместе со своим приятелем-разнорабочим набросились на 32-летнего мужчину - его били руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении официального обвинения.