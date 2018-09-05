В петербургской многоэтажке произошел взрыв

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме. Сообщение о хлопке по адресу промпект Народного Ополчения, 131, поступил на пульт дежурного накануне в 11 вечера.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, первое подразделение спасателей прибыло на место происшествия через девять минут после получения тревожного сигнала. Пожарные выяснили, что взрыв произошел в одной из квартир девятиэтажного дома, однако огня не было, а повреждения несущих конструкций удалось избежать. Эвакуация жильцов не потребовалась.

Изначально было подозрение на взрыв бытового газа. Однако в пресс-службе компании "Петербурггаз" корреспонденту "РГ" рассказали, что специалисты при обследовании дома не обнаружили никаких протечек. Более того, даже после ЧП газоснабжение многоэтажки работало исправно. Сам дом подключен к стандартной газовой сети, а вот горячей воды нет.

Тем не менее, даже колонка не могла стать причиной взрыва, поскольку ни ванная комната, ни кухня не пострадали, а все газовое оборудование оказалось исправно.