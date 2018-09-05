Петербуржца осудили за "минирование" авиарейса в Сыктывкар

В Петербурге вынесен приговор мужчине, который сделал ложное сообщение о заминировании авиарейса. По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, он получил три года условно с испытательным сроком два года.

Как следует из материалов дела, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения. Инцидент произошел 8 марта этого года. Отмечая Международный женский день, мужчина несколько раз звонил в службу экстренной помощи 112. В итоге оператор связал его с полицией и оператором колл-центра аэропорта Пулково, которым подсудимый сообщил о заминировании рейса Санкт-Петербург - Сыктывкар.

- В ходе проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, - сообщили в суде. - Таким образом, фигурант дезорганизовал деятельность АК "Нордавиа региональные авиалинии", аэропорта Пулково, правоохранительных органов и служб.

За преступление, предусмотренное статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", возможно либо наказание в виде штрафа в размере от пятисот до семисот тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Таким образом, суд назначил лжетеррористу не самую строгую меру ответственности, несмотря на отягчающее обстоятельство.