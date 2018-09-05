По российским СМИ и в соцсетях буквально разлетелась новость о том, что гражданская жена лидера ОПГ Анжела-Мария Цапок добровольно перечислила в пользу потерпевших от банды "Цапков" из станицы Кущевской около 31 миллиона рублей.

Как выяснилось, эта информация была озвучена на заседании Октябрьского районного суда Краснодара, в производстве которого с середины 2016 года находится гражданское дело по иску Межрайонного отдела по исполнению особых производств УФССП по Краснодарскому краю об обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц. В качестве должника в данном случае выступал приговоренный к пожизненному заключению и неожиданно умерший в СИЗО главарь ОПГ Сергей Цапок, а третьи лица - его мать и гражданская жена, на счетах которых, как было доказано следствием, а затем подтверждено судом, хранились бандитские деньги. На момент ареста этих счетов в декабре 2010 года на банковском счете Надежды Цапок (мать Сергея Цапка) находилось около 155 миллионов рублей, а на валютном счете Анжелы-Марии Цапок (гражданская жена Сергея, мать его двоих детей) - шесть миллионов долларов.

Примечательно, что валютный счет был открыт в 2010 году, незадолго до массового убийства в станице Кущевской, после чего на него тремя траншами было зачислено в общей сложности шесть миллионов долларов. А на своем личном счете Сергей Цапок хранил всего шесть тысяч рублей.

На счету возглавляемой им группировки - 19 жертв, в том числе массовое убийство 12 человек, четверо из которых - дети, в доме кущевского фермера Аметова. После этого беспрецедентного по своей жестокости преступления в ноябре 2010 года были арестованы не только бандиты, но и их имущество. А после вынесения приговора (три члена банды получили пожизненные сроки, остальные - до 20 лет колонии строго режима) судами были удовлетворены заявленные потерпевшими иски о компенсации вреда на общую сумму около 265 миллионов рублей.

Все вынесенные решения давно вступили в силу, однако исполнены лишь частично. В качестве причины называется отсутствие у должников необходимых средств, хотя уже в течение нескольких лет деньги и имущество Цапков целенаправленно уводились от исков потерпевших, о чем "РГ" писала не раз ("Отъем по схеме", от 01.08.2014, "Самим не хватает", от 02.02.2016). По сути, на сегодняшний день полностью исполнено лишь одно решение Кущевского районного суда, которым был удовлетворен иск, заявленный семерыми родственниками жертв массового убийства в доме фермера Аметова. В январе нынешнего года в равных долях им перечислили 119 миллионов рублей, списанных со счета Надежды Цапок, а недостающую сумму взысканий в размере около 31 миллиона рублей приставы намеревались снять со счета Анжелы-Марии Цапок.

Остаются неисполненными решения судов, вынесенные в пользу жертв банды, еще почти на 130 миллионов

Гражданская жена главаря ОПГ, которая на самом деле жила с ним одним домом и вела совместное хозяйство, приложила колоссальные усилия для снятия ареста с валютного счета, однако везде потерпела фиаско. Так, в конце минувшего июня ей отказал в заявленном иске суд Железнодорожного района Ростова-на-Дону, сославшись на данные следствия, что эти деньги принадлежат членам преступной группировки и являются гарантией выплаты компенсации потерпевшим. Четвертого октября суд уже в Краснодаре должен был решать вопрос об обращении на них взыскания в размере около 31 миллиона рублей. И вдруг совершенно неожиданно на заседании прозвучала информация о том, что Анжела Цапок добровольно перечислила приставам запрашиваемую сумму. Якобы "добровольно, в гуманных целях отдает деньги потерпевшим, чтобы прекратить судебный спор".

- В гуманизм этой женщины верится с трудом, - убежден адвокат потерпевших Максим Кошелев. - Мотивы поступка Анжелы-Марии Цапок очевидны: она всеми правдами и неправдами пытается снять арест со счета на шесть миллионов долларов, хотя ничем не может доказать, что это ее личные накопления. Ведь остаются неисполненными решения судов, вынесенные в пользу жертв банды, возглавляемой ее супругом, еще почти на 130 миллионов рублей.

Октябрьский районный суд Краснодара, прекратив производство по иску приставов, снял арест с валютного счета Цапок. Это решение оспорено в Краснодарский краевой суд. Заседание назначено на 25 сентября.