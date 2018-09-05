Самолет из Ростова в Москву экстренно вернули в аэропорт

Самолету, следовавшему из Ростова-на-Дону в Москву, пришлось вернуться в аэропорт Платов вскоре после взлета. Инцидент произошел вечером вторника. Изменение маршрута было связано не с техническими проблемами, а с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

По сообщению донских медиков, они получили информацию о том, что у человека во время полета сильно поднялось давление. Экипаж принял решение вернуться.

Первую помощь мужчине оказали еще на борту, а после приземления его передали бригаде "скорой". Когда он оказался в руках докторов, остальные пассажиры вновь отправились в пункт назначения.