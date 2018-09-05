На Урале из-за землетрясения эвакуировали больницу

Оперативные службы Челябинской области устанавливают последствия землетрясения, произошедшего сегодня около четырех часов утра. По предварительным данным наиболее высокая сейсмическая активность зафиксирована в трех районах региона - Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах. С утра в них работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- По уточненным данным, пострадавших и значительных разрушений нет, обследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло. Водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники. На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан.

Как сообщили в администрации Катав-Ивановского муниципального района, из-за ночного землетрясения эвакуированы пациенты городской больницы.

- В расположенном на горке корпусе появились трещины, поэтому пациенты переведены в инфекционное отделение, вывоз пациентов "скорой помощью" организован в соседний Усть-Катав, - сообщила представитель администрации Людмила Пильникова.

Как передает сайт KP.Ru, отменяют занятия в учебных заведениях: городской индустриальный техникум объявил, что сегодня пары не состоятся, также не будет уроков в школах.

- В Единую диспетчерскую службу поступило очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка, - сообщила председатель совета депутатов Галина Федосеева. - В пятиэтажках № 47, 49, 51 на улице Степана Разина - образовались трещины, в Стройгородке в домах № 1,2,3 - также беда. Ширина трещин - два-три сантиметра. В 10.36 был зафиксирован новый толчок. Довольно-таки сильный.

Информация по соседним районам уточняется. Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области пройдет в 17 часов по местному времени.

Между тем, население говорит об отсутствии какого-либо оповещения и бездействии оперативных служб в первые часы землетрясения.

- Люди с плачущими детьми, большинство почти раздетые стояли на улицах с 04 до 07 утра,- рассказала жительница Катав-Ивановска Венера Лукманова. - И никто не появился. Никто не посчитал нужным донести до людей ситуацию, как-то успокоить, внести какую-либо ясность.