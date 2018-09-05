На Урале произошло сильнейшее за последние сто лет землетрясение

Новости

Представители Украины покинули заседание Контактной группы в Минске 21:02
Захарова: В Лондоне перестали различать официальную позицию и материалы СМИ 20:49
Протесты ветеранов в Сараево закончились столкновениями с полицией 20:47
МИД РФ назвал "адской каруселью" историю с докладом по делу Скрипалей 20:34
Защитник "Спартака" Жиго вернется в строй через полгода 20:07
"Звездный путь" Квентина Тарантино получит рейтинг R 20:05
Модель Кира Майер отсидит полтора года за драку с сотрудником ДПС 20:00
Собственникам нескольких аварийных квартир предложат компенсации 19:48
В Нью-Йорке назвали предварительную причину эпидемии на борту Emirates 19:42
В Кабуле жертвами двух взрывов стали 20 человек 19:39
Андрей Белоусов возглавил набсовет АНО "Цифровая экономика" 19:28
Кот-оракул поучаствовал в подписании декларации обращения с животными 19:28
Рашид Рахимов стал главным тренером грозненского "Ахмата" 19:22
Володин предложил создать центр мониторинга законопроектов в Саратове 19:22
В Черкесске сотрудник СИЗО сбил трех человек на переходе 19:07
Мейвезер и Макгрегор начали переговоры о реванше 19:07
Сборку первого обновленного УАЗ "Патриот" покажут в прямом эфире 19:02
"Похищенные сокровища Европы" получили прокатное удостоверение 18:51
Москва потребовала от Лондона показать отпечатки пальцев подозреваемых 18:42
Российские школьники взяли "золото" на олимпиаде по информатике 18:36
Минприроды: Заморозки до минус 4 градусов ожидают в ближайшие дни 18:31
В Воронеже поймали суеверного вора, семь раз ограбившего один дом 18:14
В Петербурге "соперницу" Анны Семенович осудили на 4 года 18:11
15 кораблей Балтфлота вышли на поиск "вражеской" подлодки 18:07
На фестивале Center покажут документальный фильм о Кабаковых 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
05.09.2018 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ночное потрясение

На Урале произошло сильнейшее за последние сто лет землетрясение
Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7660 (197)
Оперативные службы Челябинской области устраняют последствия землетрясения, напугавшего жителей горно-заводской зоны. Вчера ночью люди проснулись от нарастающего гула, в домах задрожали стекла и начала "плясать" мебель. От испуга южноуральцы выскакивали на улицы едва одетые, с детьми на руках. Однако первая информация о том, что произошло, появилась лишь через несколько часов.
Стихия накрыла и Приморье. В городе Советская Гавань сильный порыв ветра сорвал крышу. Пострадала 12-летняя девочка. Фото: youtube.com/Наша Гавань Стихия накрыла и Приморье. В городе Советская Гавань сильный порыв ветра сорвал крышу. Пострадала 12-летняя девочка. Фото: youtube.com/Наша Гавань
Стихия накрыла и Приморье. В городе Советская Гавань сильный порыв ветра сорвал крышу. Пострадала 12-летняя девочка. Фото: youtube.com/Наша Гавань

Сильнее всего досталось Катав-Ивановскому муниципальному району, где в 03.56 утра было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера, а в 12.27 толчки повторились с интенсивностью 4,6 балла. В пятидесятикилометровой зоне сейсмической активности оказались также Усть-Катав, Аша и еще 17 населенных пунктов.

- Мы проснулись от страшного толчка, - рассказывает жительница Катав-Ивановска Венера Лукманова. - Где-то летела на пол посуда, где-то падали шкафы, у кого-то диваны по комнате двигались. Многие сразу осознали, что это землетрясение, и без промедления, разбудив близких и детей, покинули дома. Почти весь город вышел на улицы. Стояли с плачущими детьми больше трех часов. И ведь никто не появился. Никто не посчитал нужным донести до людей хоть какую-то информацию и как-то успокоить. Хорошо, что все закончилось только испугом, а если бы вдруг?..

Жители Оренбуржья ощутили отголоски уральского землетрясения

По словам очевидцев, ближе к утру на улицах был замечен один из местных чиновников, который предложил горожанам разойтись по домам и даже пригрозил привлечением к ответственности за... несанкционированный митинг. Проявил-таки участие! Впрочем, в девять утра работа в администрации закипела. И появилась предварительная информация о том, что в городе пострадали 12 из 36 социально значимых объектов - медучреждений, школ и детских садов.

- В расположенном на горке корпусе появились трещины, поэтому всех его пациентов временно перевели в инфекционное отделение, а госпитализацию по "скорой помощи" организовали в соседний Усть-Катав, - пояснила представитель районной администрации Людмила Пильникова. - В 11.20 отменили занятия во всех школах и Катав-Ивановском индустриальном техникуме, где также выявлены многочисленные трещины. В детских садах организовали дежурные группы.

После обследования трещины в перекрытиях были обнаружены в шести многоквартирных домах. Незначительные повреждения получил и один из заводов. Еще шесть зданий пострадали в Аше и два в Усть-Катаве. Большинство строений устояли.

"Оповещений по линии ЧС не получили. Не смогли сориентироваться? А у людей, как всегда паника"

Всего, по оценкам очевидцев, с четырех до 10.36 утра произошло не менее 12 сильных толчков.

- Оповещений по линии ЧС не получили, - посетовала председатель горсовета депутатов Галина Федосеева. - Обычно перед грозой эсэмэски приходят всем и по нескольку раз. А тут? Не смогли сориентироваться? А у людей, как всегда, паника.

Когда после полудня толчки повторились, оперативные службы вновь постарались успокоить местных жителей, опровергая очевидное, и сослались на то, что пока к ним поступает весьма противоречивая информация.

Фото: Depositphotos.com
Синоптики рассказали, стоит ли ждать новых землетрясений и наводнений

- По данным Федерального исследовательского центра "Единой геофизической службы РАН", основанных на наблюдениях за сейсмической активностью с 1913 года, повторные толчки у нас не прогнозируются, - сообщили в ГУ МЧС региона. - Возможны небольшие колебания, так называемые афтершоки - повторные толчки после главного сейсмического удара. Со временем их интенсивность уменьшается. Хотя Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в это же время подтвердил информацию о повторном землетрясении на Урале. По опубликованной на его сайте информации, новые толчки зарегистрированы именно в 12.27 по местному времени. А очаг располагался на глубине двух километров в 133 километрах от Уфы и в 22 километрах от Катав-Ивановска.

- Такая позиция должностных лиц, отвечающих за безопасность людей, вызывает недоумение, - считает еще один переживший землетрясение горожанин Виктор Тишенков. - Неужели нельзя было как-то спрогнозировать эти толчки? Или, по крайней мере, начать информирование населения сразу после того, как они начались?

По мнению ученых, прогнозировать такие явления можно и нужно, землетрясения не происходят внезапно, есть указывающие на них факторы. Такие исследования проводятся в местах высокой сейсмической активности, которые регулярно сотрясают сильные толчки. А Уральские горы давно успокоились. И в регионе даже нет необходимого оборудования за их наблюдением.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова: В Лондоне перестали различать официальную позицию и материалы СМИ
Представители Украины покинули заседание Контактной группы в Минске
В Кремле заявили о невмешательстве во внутренние дела США
В ДНР опровергли причастность разыскиваемых мужчин к гибели Захарченко
Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков на Урале