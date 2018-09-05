На Урале произошло сильнейшее за последние сто лет землетрясение

Оперативные службы Челябинской области устраняют последствия землетрясения, напугавшего жителей горно-заводской зоны. Вчера ночью люди проснулись от нарастающего гула, в домах задрожали стекла и начала "плясать" мебель. От испуга южноуральцы выскакивали на улицы едва одетые, с детьми на руках. Однако первая информация о том, что произошло, появилась лишь через несколько часов.

Сильнее всего досталось Катав-Ивановскому муниципальному району, где в 03.56 утра было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера, а в 12.27 толчки повторились с интенсивностью 4,6 балла. В пятидесятикилометровой зоне сейсмической активности оказались также Усть-Катав, Аша и еще 17 населенных пунктов.

- Мы проснулись от страшного толчка, - рассказывает жительница Катав-Ивановска Венера Лукманова. - Где-то летела на пол посуда, где-то падали шкафы, у кого-то диваны по комнате двигались. Многие сразу осознали, что это землетрясение, и без промедления, разбудив близких и детей, покинули дома. Почти весь город вышел на улицы. Стояли с плачущими детьми больше трех часов. И ведь никто не появился. Никто не посчитал нужным донести до людей хоть какую-то информацию и как-то успокоить. Хорошо, что все закончилось только испугом, а если бы вдруг?..

По словам очевидцев, ближе к утру на улицах был замечен один из местных чиновников, который предложил горожанам разойтись по домам и даже пригрозил привлечением к ответственности за... несанкционированный митинг. Проявил-таки участие! Впрочем, в девять утра работа в администрации закипела. И появилась предварительная информация о том, что в городе пострадали 12 из 36 социально значимых объектов - медучреждений, школ и детских садов.

- В расположенном на горке корпусе появились трещины, поэтому всех его пациентов временно перевели в инфекционное отделение, а госпитализацию по "скорой помощи" организовали в соседний Усть-Катав, - пояснила представитель районной администрации Людмила Пильникова. - В 11.20 отменили занятия во всех школах и Катав-Ивановском индустриальном техникуме, где также выявлены многочисленные трещины. В детских садах организовали дежурные группы.

После обследования трещины в перекрытиях были обнаружены в шести многоквартирных домах. Незначительные повреждения получил и один из заводов. Еще шесть зданий пострадали в Аше и два в Усть-Катаве. Большинство строений устояли.

"Оповещений по линии ЧС не получили. Не смогли сориентироваться? А у людей, как всегда паника"

Всего, по оценкам очевидцев, с четырех до 10.36 утра произошло не менее 12 сильных толчков.

- Оповещений по линии ЧС не получили, - посетовала председатель горсовета депутатов Галина Федосеева. - Обычно перед грозой эсэмэски приходят всем и по нескольку раз. А тут? Не смогли сориентироваться? А у людей, как всегда, паника.

Когда после полудня толчки повторились, оперативные службы вновь постарались успокоить местных жителей, опровергая очевидное, и сослались на то, что пока к ним поступает весьма противоречивая информация.

- По данным Федерального исследовательского центра "Единой геофизической службы РАН", основанных на наблюдениях за сейсмической активностью с 1913 года, повторные толчки у нас не прогнозируются, - сообщили в ГУ МЧС региона. - Возможны небольшие колебания, так называемые афтершоки - повторные толчки после главного сейсмического удара. Со временем их интенсивность уменьшается. Хотя Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в это же время подтвердил информацию о повторном землетрясении на Урале. По опубликованной на его сайте информации, новые толчки зарегистрированы именно в 12.27 по местному времени. А очаг располагался на глубине двух километров в 133 километрах от Уфы и в 22 километрах от Катав-Ивановска.

- Такая позиция должностных лиц, отвечающих за безопасность людей, вызывает недоумение, - считает еще один переживший землетрясение горожанин Виктор Тишенков. - Неужели нельзя было как-то спрогнозировать эти толчки? Или, по крайней мере, начать информирование населения сразу после того, как они начались?

По мнению ученых, прогнозировать такие явления можно и нужно, землетрясения не происходят внезапно, есть указывающие на них факторы. Такие исследования проводятся в местах высокой сейсмической активности, которые регулярно сотрясают сильные толчки. А Уральские горы давно успокоились. И в регионе даже нет необходимого оборудования за их наблюдением.